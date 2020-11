L'Alberta annule les frais de récolte de sapins de Noël sur ses terres

La province affirme que cette décision permettra aux Albertains d’économiser près de 100 000 $ et aux particuliers d’obtenir plus facilement leurs propres arbres de Noël et bois de chauffage sur les 87 millions d’acres de terres boisées de l’Alberta.

J'espère que les Albertains prendront le temps de sortir avec leur famille pour trouver le sapin de Noël parfait cette année. L’Alberta a beaucoup à offrir et nous avons la chance de vivre dans l’endroit le plus libre et le plus ouvert au monde , a déclaré le ministre provincial de l’Agriculture et des Forêts, Devin Dreeshen.

Grâce au permis de produits forestiers à usage personnel, les Albertains recevront une carte en lien avec les endroits où ils peuvent se rendre pour récolter leur sapin de Noël.

Les permis peuvent être obtenus en ligne. Un permis de produits forestiers à usage personnel est valide pendant 30 jours.

Au cours de cette période de 30 jours, le titulaire du permis peut récolter jusqu'à trois arbres de Noël, cinq mètres cubes de bois de chauffage, cinq mètres cubes de bois rond (souvent utilisé pour les poteaux et les rails de clôture) et 20 transplantations d'arbres.