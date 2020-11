Plusieurs perquisitions de drogues à Alma

Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué des perquisitions de stupéfiants dans une résidence de la rue Laliberté à Alma et dans un véhicule mardi dernier. Trois personnes ont été arrêtées.

Près de 3500 comprimés de méthamphétamine, environ 2,5 litres de GHB et 500 dollars canadiens ont été saisis.

L’un des trois individus arrêtés a été remis en liberté. Les deux autres, Pascal Grandisson, 39 ans, et Xavier Roberge, 19 ans, ont comparu sous des accusations de trafic et de possession de stupéfiants, ainsi que de recel. Ils resteront en détention jusqu’à une prochaine comparution.

Plusieurs objets volés ont également été retrouvés dans la résidence de Pascal Grandisson. La police croit avoir résolu une demi-douzaine de dossiers, dont un vol de véhicule.

L’opération a eu lieu avec l’aide de l’escouade des projets spéciaux du Service de police de Saguenay.

Deux autres saisies mercredi

Deux autres perquisitions ont eu lieu mercredi matin sur la rue Scott Ouest à Alma et sur la rue Gobeil à Saint-Nazaire. Un homme de 29 ans a été arrêté et remis en liberté. Il devrait comparaître pour trafic et possession de stupéfiants.

De la cocaïne, du crystal meth, des comprimés de méthamphétamine et des armes prohibées ont été saisis.