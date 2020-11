Le port de Baie-Comeau achète l'ancien terminal de Produits forestiers Résolu

La corporation a fait l'acquisition de ce terminal portuaire pour un peu plus de 200 000 $ et prévoit y investir un montant supplémentaire dans des travaux de réaménagement.

Le coût des travaux n'est pas encore connu, mais les gestionnaires du port sont en train de réaliser une étude pour en connaître l'ampleur.

Les travaux de rénovation du terminal devraient durer trois ans. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Rebaptisée Terminal numéro cinq, l'installation portuaire permettra l'augmentation de la capacité d'entreposage du port de Baie-Comeau.

L'entreposage, c'était critique là , souligne la directrice générale de gestion du port de Baie-Comeau, Karine Otis.

On est ceinturés par des collines de roc, on est enclavés entre plusieurs propriétaires, dont une marina et des installations publiques, alors c'était vraiment le seul terrain, situé au port, qui devait être développé. On est très heureux de l'avoir acquis , ajoute-t-elle.

Mme Otis indique que le port a déjà trouvé des clients potentiels pour cet espace d'entreposage, qui sera utilisable pendant les travaux de réaménagement.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, se dit heureux que le port puisse profiter d’une plus grande capacité d’entreposage.

Pour développer notre zone portuaire, il fallait faire l’acquisition de ce terrain là, qui était sous-utilisé. Comme maire, je suis satisfait. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Très heureux que la corporation commence à mettre en place son plan de développement pour faire du port de Baie-Comeau une plaque tournante de la stratégie maritime du gouvernement du Québec , avance-t-il.

À la suite d'une entente de principe avec le gouvernement fédéral, la propriété du complexe maritime devrait éventuellement passer des mains de Transport Canada à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur