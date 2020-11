Cap-Pelé songe à renouveler son aréna pour effacer toute trace du père Léger

Le maire a fait cette déclaration après avoir regardé le documentaire Le Silence, de Renée Blanchar, qui raconte le sort de plusieurs communautés acadiennes où des prêtres pédophiles de l’Église catholique ont sévi pendant des décennies.

C’est le cas à Cap-Pelé, où le père Camille Léger a été accusé d’avoir agressé sexuellement des enfants lorsqu’il était curé du village, de 1957 à 1980.

L'aréna, c'était une grosse partie. Pour lui, c'était son édifice, son aréna, tout le monde est passé par l’aréna , rappelle-t-il en parlant de l’amphithéâtre qui portait le nom du curé et qui a été débaptisé en 2012, à la demande de la communauté.

On essaie de changer l'air du temps dans le village. On veut que les gens soient à l'aise de rentrer dans un édifice et qu'ils n'aient pas de peine et de mal au cœur.

Serge Léger, maire de Cap-Pelé