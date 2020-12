Condo à louer : fausse annonce, vraie victime

Le printemps dernier, elle voit un condo à louer affiché sur DuProprio. Beau et pas très cher. La propriétaire prétend se nommer Mia Labelle et vivre à l’étranger.

Une arnaque bien rodée

La propriétaire lui réclame 780 $, un mois de loyer, par virement Interac. Pour que la propriétaire puisse l’encaisser, Joëlle devra révéler la réponse à une question de sécurité à son fils après la visite, lors de la signature du bail.

Mais la propriétaire affirme n'avoir pas eu la confirmation du virement et demande à Joëlle de consulter ses courriels. Cette dernière a effectivement reçu un courriel qui paraît être d’Interac. En fait, il est frauduleux, tout comme le lien qui amène Joëlle à confirmer son virement.

Sans le savoir, elle dévoile alors à la fraudeuse la réponse à sa question de sécurité.

Encouragée par des collègues qui lui disent que le site de DuProprio est sécuritaire, elle se présente pour la visite du condo, mais impossible de le trouver, car l’annonce ne mentionne qu’une adresse générale.

En cherchant sur le web, elle découvre que le même condo est à vendre sur le site de Remax. Évidemment, le fils de la propriétaire ne viendra jamais. C’est bel et bien une arnaque.

Pour Cyril Paciullo, spécialiste en informatique numérique, il n’y a pas de doute, les fraudeurs sont aguerris.

Les fraudeurs, explique-t-il, ont utilisé un serveur public qui héberge de nombreux sites frauduleux dans différentes langues.

C'était sur un hébergeur gratuit et l'arnaqueur n’a même pas essayé de cacher le fait que le site était un site public qui n'était pas Interac.

Joëlle se reproche sa naïveté, mais elle affirme que c'était une histoire qui était très bien rodée .

La courtière immobilière Sophie Duquette, chargée de vendre ce condo, est choquée qu’on lui ait volé ses photos pour frauder Joëlle et d’autres personnes.

Joëlle porte plainte à la police de Gatineau, qui ouvre une enquête pour tenter d’identifier le fraudeur.

La jeune femme aussi veut absolument le retrouver. Pour y parvenir, elle poursuit les échanges avec la fausse propriétaire. Cette dernière lui fixe un nouveau rendez-vous et lui réclame entre-temps 500 $ de plus pour les charges de copropriété.

Joëlle trouve des prétextes pour la faire patienter.

Le Centre antifraude du Canada connaît bien la fraude liée à la location d’un logement. En 2019, il a reçu 691 signalements. D’ici la fin de l’année, il s’attend à recevoir 1000 signalements.

Les arnaqueurs, selon le Centre, profitent de la pandémie pour cibler les gens qui sont plus isolés et anxieux.

Joëlle avise DuProprio de sa mésaventure. Sa déception quant aux mesures de sécurité de la bannière est grande. Elle s'attendait à ce que l’entreprise s’informe au sujet des gens qui offrent leur appartement en location sur son site.

Un point de vue partagé par Sophie Duquette. DuProprio devrait faire des vérifications, selon elle, pour chaque client, que ce soit une location ou une vente .

Elle précise qu’il est essentiel d’obtenir du propriétaire une pièce d'identité avec photo, de consulter les registres fonciers et d’identifier la propriété.

La directrice des affaires juridiques chez DuProprio, Elise Saint-Jacques, explique :

Elle mentionne que c’est l'utilisateur qui télécharge ses photos, rédige son annonce et affiche ses coordonnées. L’annonce est ensuite mise en ligne sans que DuProprio ait de contact avec l'utilisateur.

Les annonces frauduleuses sont très rares, affirme-t-elle, et celle-ci a été retirée en moins de 48 heures.

Toutefois, elle reconnaît que DuProprio peut faire mieux sur son site de location pour mettre les clients en garde contre les fraudes.

Mais elle ajoute que les clients, de leur côté, doivent être plus vigilants.

C'est la raison pour laquelle on rend encore plus apparent l'avis de sécurité pour rappeler à tout le monde de ne jamais faire de paiements avant d'avoir visité la propriété et d'avoir rencontré le locateur en personne.

Elise Saint-Jacques, directrice, Affaires juridiques, DuProprio