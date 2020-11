3 millions de Canadiens vaccinés d'ici mars si tout va comme prévu

L'administrateur en chef adjoint de l'Agence de la santé publique du Canada, Howard Njoo, a lancé ce chiffre jeudi après-midi, lors d'une séance d'information technique sur l'éventuelle campagne de vaccination contre la COVID-19.

Dr Njoo compte sur les sociétés Pfizer et Moderna.

On va recevoir peut-être six millions de doses des deux compagnies s'ils sont approuvés. Avec six millions de doses, ça prend deux doses pour chaque personne. Ça veut dire qu'on est prêt à vacciner peut-être 3 millions de Canadiens , a-t-il calculé, précisant qu'on commencerait, comme prévu, par les populations les plus vulnérables.

Dr Njoo a estimé, la semaine dernière, que la majorité des Canadiens seront vaccinés contre la COVID-19 avant la fin de 2021.

Prévision « optimiste »

Jeudi, il est revenu sur cette prévision qu'il a qualifiée d' optimiste .

Tout de même, les contrats avec Pfizer et Moderna ne prennent pas fin avec la livraison des six millions de doses. Et puis, Dr Njoo mise aussi sur les cinq autres vaccins en développement pour que sa prévision se réalise.

Le gouvernement canadien a des contrats avec sept manufacturiers, a acheté 194 millions de doses de vaccins et a pris une option sur 220 millions de doses supplémentaires. Un total, donc, de 414 millions de doses de vaccins contre le virus qui a presque paralysé la planète.

Arianne Reza, qui parlait au nom du ministère des Services publics et de l'Approvisionnement à la séance de jeudi, n'a pas voulu donné plus de détails sur le calendrier de livraison.

Afin de protéger notre position de négociation et les renseignements commerciaux [...] dans les contrats, on ne peut pas décrire en grands détails. Toutefois, sachez que nous négocions activement, chaque jour, les calendriers de livraison avec les fournisseurs [...], avec l'intention d'obtenir des doses le plus rapidement possible , a déclaré Mme Reza.

Il reste encore aux autorités de Santé Canada à approuver les vaccins qui s'annoncent efficaces.

À la séance d'information technique de jeudi, Supriya Sharma, de Santé Canada, a indiqué que le vaccin de Pfizer pourrait être approuvé par les autorités canadiennes aussi tôt que le mois prochain. Les scientifiques de Santé Canada examinent déjà le vaccin, comme le font les autorités américaines et européennes.

Les autorités fédérales ont aussi le droit de recevoir livraison des doses de vaccins, même avant l'approbation de Santé Canada, si nécessaire. Cependant, la vaccination doit, forcément, attendre le feu vert de Santé Canada.