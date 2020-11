Budget 2021 de la Vallée-de-l'Or : hausse de dépenses et quoteparts maintenues

Les maires ont adopté ce budget mercredi.

La hausse des dépenses s'explique en grande partie par l'arrivée de la collecte des matières compostables.

Le conseil de la MRC voulait cependant éviter à tout prix d'augmenter les frais exigés aux municipalités, qui n'auraient eu d'autres choix que de refiler la facture aux citoyens.

D'autres sources de revenus ont permis d'équilibrer le budget. La MRC donne des services au niveau de la collecte, pas seulement aux résidents, mais à l'institutionnel et industriel qui ne sont pas dans les textes, donc ce sont des entreprises qui doivent payer la levée, on en a de plus en plus, ça rapporte des sommes supplémentaires. On a eu également des redevances pour les ressources naturelles. Également, on a la gestion des sablières, gravières, baux de villégiature, camps de chasse qui nous rapportent plus d'argent , souligne le préfet Martin Ferron.

Le budget de la MRCVO présenté mercredi est de 18 348 421 $, une augmentation de 1 795 226 $ par rapport à 2020.