Fauv, le festival d’humour au volant, reviendra en 2021

La pandémie de COVID-19 a poussé bien des artistes à redoubler de créativité pour tenter de rejoindre leur public confiné à la maison. Parmi les idées qui ont jailli de cette période sombre, le festival Fauv s’est démarqué avec un concept un peu fou : faire rire les gens à même leur voiture, en mode service au volant.

D’abord présenté du 3 au 5 juillet 2020 dans le stationnement de l’Aéroport Montréal-Trudeau, l’événement s’est ensuite transporté un peu partout au Québec, réunissant sur son passage une quarantaine d’humoristes et rejoignant 20 000 fanatiques d’humour avides de prestations en direct.

Le festival repartira donc en tournée au Québec l'année prochaine, avec une première escale à Montréal les 7 et 8 mai prochain.

On est partis sur un coup de tête, et, franchement, le festival a eu un succès auquel on ne s’attendait pas! [...] On a donc décidé de redonner cette plateforme aux artistes, et de continuer à divertir les Québécois et Québécoises à travers la province , explique par voie de communiqué Jean-Sébastien Boudreault, président du Groupe Artera (l’organisation fondatrice du festival).

Pour l’instant, le festival reprend le même concept que l’été dernier, mais la forme pourrait évoluer selon les développements en ce qui a trait aux mesures sanitaires et de distanciation.

L'été dernier, les profits réalisés par Fauv avaient été versés à la fondation Les Impatients, qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles de santé mentale; une mission que le festival poursuivra en 2021, en aidant un organisme œuvrant dans un domaine semblable.