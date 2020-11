Un nouveau festival hivernal à Kapuskasing

L'idée du Festiglace date d'avant la pandémie , explique Jimmy Côté, directeur général du Centre régional de Loisirs culturels. C'était pour ramener les événements des carnavals d'hiver à Kapuskasing comme dans le bon vieux temps.

Le mandat de mon équipe était de trouver une façon d'apporter un événement d'envergure pendant cette pandémie. Jimmy Côté, directeur général du Centre régional de Loisirs culturels

Comme on le sait, les hivers sont longs et froids. Cette année avec les confinements, les bulles et la distanciation sociale, ça en faisait beaucoup , ajoute M. Côté. On cherchait une façon d'offrir un peu de gaieté aux gens.

Les organisateurs ont confirmé pour l’instant la présence de Céleste Lévis, de JOLY, de Mélissa Ouimet, du groupe Les Rats d’Swompe ainsi que des finalistes du concours La Voix d’Chez Nous.

Céleste Lévis et JOLY offriront un spectacle gratuit le samedi 6 février à 14 h. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il s’agit d'artistes qui devaient être présents à la St-Jean de Kapuskasing en juin dernier, avant l’annulation de l’événement en raison des restrictions de rassemblements.

Les billets sont en vente dès maintenant.

C'est l'occasion pour nous de reprendre des contrats qu'on avait déjà signés, et vraiment de soutenir les artistes , souligne Jimmy Côté.

Les artistes pour le spectacle du samedi 6 février en soirée seront dévoilés plus tard.

Un maximum de 50 personnes pourra assister en personne à chacun des spectacles, précise le directeur général. Les prestations seront également diffusées sur le web.

C'est certain que notre priorité est la santé des festivaliers et la sécurité des gens en place , assure Jimmy Côté. Il n'y aura aucun gros regroupement.

Nous allons viser des activités que les gens peuvent [avec leur propre famille], avec les enfants, par exemple des chasses au trésor et un bingo. Jimmy Côté, directeur général du Centre régional de Loisirs culturels

Selon où nous en sommes avec la COVID-19, nous allons peut-être organiser quelques événements en personne, dont un tournoi de hockey bottine pour les jeunes , ajoute M. Côté.

Le maire de Kapuskasing, Dave Plourde, se dit encouragé de voir le Centre de Loisirs prendre l'initiative d'organiser un événement pendant l'hiver. Il exhorte toutefois les organisateurs à respecter les consignes de santé publique.

On est mieux dehors , note-t-il, en rappelant que les activités du 100e anniversaire de Kapuskasing, en 2021, se dérouleront principalement à l'extérieur, ou encore de façon virtuelle.

Avec les informations de Francis Bouchard