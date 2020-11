La région de Peel veut limiter ce que peuvent vendre les magasins à grande surface

La résolution a été présentée par la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, qui affirme qu’elle servira à uniformiser les règles du jeu, qui défavorisent en ce moment les PME de la région de Peel. Elle limiterait les ventes des magasins à grande surface aux aliments, aux produits de soins personnels, aux produits pharmaceutiques et aux produits de soins pour enfants en bas âge.

La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie Photo : PC / Pawel Dwulit

Malheureusement, les gens sortent et se dirigent vers les magasins à grande surface. Les foules sont souvent hors de contrôle, il n'y a pas de distanciation sociale, et ils achètent beaucoup plus que ce qui est essentiel , a-t-elle lancé lors de la réunion du conseil, jeudi.

Ça donne un avantage très injuste aux magasins à grande surface. Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

Selon la mairesse, ceux-ci souffrent depuis que la province a imposé leur fermeture temporaire plus tôt cette semaine quand la région de Peel est passée en zone grise.

Le conseil régional de Peel n’a pas caché que la résolution représente surtout un geste symbolique.

La résolution servira de demande adressée à la province pour qu’elle mette fin à ce que le conseil de Peel appelle de la concurrence déloyale selon laquelle les magasins de grande surface ouverts au public tirent des profits du fait qu’ils seront les seuls magasins ouverts lors du Vendredi fou et juste avant le temps des Fêtes.

Lors de la séance du conseil régional de Peel, jeudi, les élus ont aussi confirmé qu’ils avaient été nombreux à avoir échangé à ce sujet avec de hauts dirigeants de magasins à grande surface présents dans leur circonscription, dont Walmart, Harry Rosen, et Toys ‘’R’’ Us.

