Fenêtre sur les arts : du lipsync et de la musique à souhait!

Luc De Larochellière, illustrateur

Le livre rassemble 70 textes de chansons de Luc De Larochellière. Photo : courtoisie: éditeur, Station T

Cette semaine, je vous propose de découvrir un recueil de chansons écrites et illustrées par Luc De Larochellière. Intitulé Homme de paroles et d'images, ce livre nous permet de revisiter ses chansons à succès, mais aussi de découvrir d'autres textes qui méritent d'être davantage connus, comme la très belle L'avenir du monde écrite en 2016.

Cet ouvrage, édité par Station T, rassemble 70 textes et un grand nombre d'illustrations qu'il a lui-même réalisées. On y retrouve, entre autres, les deux chansons qui lui ont permis d'être couronné au Festival international de la chanson de Granby, en 1986, soit Amère América et Le trac du lendemain. L'artiste qui étudiait jusque-là aux beaux-arts a bifurqué vers la chanson. On connaît la suite : une carrière prolifique qui a inspiré la production de 11 albums.

Ce livre touffu et non dénué d'humour nous révèle différentes facettes de ses talents de parolier, de dessinateur et d'illustrateur. Muni de stylos-billes et feutres, d'aquarelles et de crayons de couleur, Luc De Larochellière a réalisé un jumelage dessins-paroles de style différent pour chaque texte. Cette façon de faire souligne bien le caractère unique de chacune de ses chansons.

Valérie Cloutier

Paul Piché en direct du Palais Montcalm

Paul Piché participe à la série Les concerts improbables, du Palais Montcalm. Photo : Radio-Canada

Dans le cadre de sa série Les concerts improbables, le Palais Montcalm reçoit Paul Piché le vendredi 27 novembre, afin de célébrer les 30 ans de son album Sur le chemin des incendies.

Accompagné de ses grands complices Rick Haworth (guitare et direction musicale) et Mario Légaré (basse), ainsi que de Jean-Sébastien Fournier (piano) et Francis Fillion (batterie), Paul Piché fera le tour des grands succès qui composent l'album.

En plus d'interpréter J’appelle, La Haine, Le temps d’aimer, Un château de sable ou encore Sur ma peau, le chanteur parsèmera son concert d'anecdotes entourant cet album qui, nous dit-il, n'a failli jamais voir le jour.

On va raconter comment ça s'est passé. L'écriture, la création, toutes les embûches qu'il y a eu, il en a eu beaucoup. Ça s'appelle Sur le chemin des incendies; ça aurait pu s'appeler sur le chemin des ruines à un moment donné tellement il y a eu des embûches! Il y a eu toutes sortes de choses qui ne fonctionnaient pas. C'est un album qui n’a presque pas eu lieu !

Les spectateurs sont d'ailleurs invités à écrire à Paul Piché, à partager anecdotes, questions, souvenirs et commentaires en lien avec cet album . Un spectacle unique qui se veut chaleureux et interactif.

Paul Piché de retour Sur le chemin des incendies

Le vendredi 27 novembre 2020, à 20 h

En ligne 25 $ / Prix solidaire 35 $

Info : palaismontcalm.ca/les-concerts-improbables  (Nouvelle fenêtre)

Patricia Tadros

Lipsync & autres amuse-gueules

«Lipsync & autres amuse-gueules» par Ariel Charest Photo : Radio-Canada / Facebook / @Lipsync & autres amuse-gueules

En mars dernier, Ariel Charest était de la distribution de Roméo et Juliette au Trident. Puis, pandémie oblige, tout s'est arrêté. Plus de contrat, plus d'engagement, la vie sur pause.

C'est à ce moment-là qu'elle commence à faire du lipsync sur des extraits d'entrevue, des extraits d'émission de télé ou même des reportages. Un peu à l'image de Sarah Cooper et de ses capsules consacrées à Donald Trump.

Au début, la comédienne de Québec ne publie ses créations humoristiques que pour ses amis, mais ceux-ci l'encouragent et elle décide de se lancer.

Elle fonde alors Lipsync & autres amuse-gueules qu'on retrouve maintenant sur Facebook et Instagram. Elle y dépose chaque semaine une capsule hilarante, absurde et rafraîchissante.

La jeune artiste souhaite apporter un peu de lumières aux gens en cette période sombre et franchement elle y parvient.

À découvrir !

Anne-Josée Cameron

Chansons hivernales de Pierre Lapointe

«Chansons hivernales» de Pierre Lapointe Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Pierre Lapointe réalise un rêve qu'il caresse depuis des années, celui d'écrire un album de Noël.

La majorité des pièces de Chansons hivernales sont signées par l'artiste, mais on découvre tout de même quelques collaborations, dont une avec Mika et une autre avec l'artiste de Québec Julien Chiasson (Julyan). Il livre également une chanson en créole avec Mélissa Laveaux.

Cet album original de Noël est composé de 11 pièces généralement joyeuses et bien rythmées avec un mélange de tristesse et de mélancolie.

C'est dans le fond du bon Pierre Lapointe à écouter en boucle et pas seulement pendant la période des Fêtes.

Coup de cœur aussi pour la pochette de l'album signée par le duo Pierre et Gilles, qui ont déjà collaboré avec Madonna et Stromae.

Claudia Genel