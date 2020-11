Quand une panne d’Amazon empêche de passer l’aspirateur

Lorsque la filiale d’Amazon spécialisée dans les services en nuage à la demande pour les entreprises et la population arrête de fonctionner, une foule de sites web et de services se paralysent eux aussi. La panne a touché notamment le Washington Post, détenu par Jeff Bezos, le dirigeant d’Amazon, mais aussi les logiciels de la suite Adobe, comme Photoshop, et même le métro de New York, selon certains médias.

Des millions de clients et clientes, dont certaines des jeunes pousses les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises et des agences fédérales de premier plan, utilisent AWS pour réduire leurs coûts, gagner en agilité et innover plus rapidement. Extrait tiré du site Internet d’AWS

Une panne qui soulève des questions

Il suffit d’observer les conséquences des pannes sur des objets domestiques du quotidien pour avoir une idée des désagréments auxquels la population pourrait faire face dans un futur pas si lointain où la présence d’ampoules, de fenêtres, de portes et de réfrigérateurs connectés serait monnaie courante dans les foyers du monde entier.

Les aspirateurs robots Roomba, qui ne pouvaient s’activer à distance par l’application mobile mercredi, en sont un exemple. La panne était si importante que la société iRobot a publié un avis pour expliquer aux propriétaires comment faire fonctionner leurs appareils sans utiliser la connexion Internet.

Ring fonctionne avec une application qui permet de voir en direct les images qu’elle capte. Photo : Amazon.ca

Si cet objet domestique arrive à fonctionner sans être connecté, ce n’est pas le cas des sonnettes de porte intelligentes Ring d’Amazon, elles aussi atteintes par l’interruption, et inutiles sans accès à Internet.

Les services d’AWS n’ont touché qu’une partie des États-Unis et sont maintenant rétablis.