La vitesse excessive encore remarquée par les policiers sur la route 117

Les policiers de la Sûreté du Québec de Rouyn-Noranda ont effectué plusieurs opérations en sécurité routière sur l’ensemble de la route 117 entre juin et la fin du mois d'octobre.

Cette mobilisation s'inscrivait dans une série de mesures et d'initiatives mises en place par la Sûreté du Québec pour améliorer le bilan routier sur les routes de la région.

Au total, les policiers affectés à ces opérations ont signifié 65 constats d'infractions pour des vitesses excessives ainsi que 10 constats pour l’usage illégal d’un cellulaire au volant

Des contraventions ont aussi été données en lien avec le non-port de la ceinture de sécurité.

La route 117

C’est une route qui est très achalandée, il y a beaucoup de gens qui font la 117 soit pour aller à l’extérieur soit pour aller au travail. Plus il y a de gens qui circulent, plus il y a de risques collisions , affirme la sergente et porte-parole de la Sûreté du Québec Nancy Fournier.

La vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblit par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité sont les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.