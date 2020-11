Premier Tech créera 500 emplois en cinq ans

Québec accorde un prêt de 45 millions de dollars à Premier Tech, qui lui permettra notamment de consolider plus de 1000 emplois et d'en créer 500 nouveaux, qui seront majoritairement basés à Rivière-du-Loup.

Cette aide financière a été annoncée jeudi matin par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

L'entreprise investit au total plus de 250 millions de dollars, incluant l'aide gouvernementale, pour des projets majeurs liés à la transformation numérique de ses installations et de ses appareils, à son système informatique, et à ses laboratoires de recherche et de développement.

La direction de Premier Tech affirme que cet investissement permettra de consolider plus de 1000 emplois et d'en créer 500 autres sur cinq ans.

L'entreprise précise également que ces nouveaux emplois seront majoritairement basés à Rivière-du-Loup et munis d'un salaire annuel moyen estimé à plus de 60 000 $.

Plus de détails à venir