La COVID-19 fait une septième victime au Manoir Saint-Augustin

Au total, 68 résidents et 36 employés de cette résidence pour personnes âgées de Gaspé ont été déclarées positives. Sept résidents sont morts des suites de la maladie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine enregistre par ailleurs un total de huit nouveaux cas de COVID-19 dans la région.

Parmi eux, un cas fait partie de l'éclosion au Centre de détention de New Carlisle.

Cas par MRC : Avignon : 372 (+1)

Bonaventure : 339 (+3)

Rocher-Percé : 235 (+2)

Côte-de-Gaspé : 348 (+2)

Haute-Gaspésie : 21

Îles-de-la-Madeleine : 30 * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comtéMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente. Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu'il reste 106 cas actifs de la maladie en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, un chiffre en constante diminution depuis le 20 novembre, et cinq personnes demeurent hospitalisées. Quinze personnes supplémentaires sont considérées comme rétablies.

Mercredi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie enregistrait 14 nouveaux cas et un décès supplémentaire, survenu dans un des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région, sans préciser lequel.

Au Bas-Saint-Laurent, la santé publique rapporte 14 nouveaux cas de COVID-19. Deux travailleurs de plus ont contracté la maladie à la Résidence des Sages de Matane, touchée par une éclosion.

À l'échelle de la province, la santé publique fait état de 1464 nouveaux cas et de 32 décès supplémentaires, pour un total de 6947 personnes ayant succombé à la maladie.