Un homme meurt après avoir contracté la COVID-19 à l'hôpital de Steinbach

John Schroeder est décédé mercredi soir à l'âge de 59 ans au Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Il était entouré de deux de ses trois sœurs au moment où les employés lui ont retiré son respirateur artificiel dans une chambre d'isolation, selon le frère de Lise Rémillard, François.

John Schroeder était sous respirateur artificiel depuis environ dix jours, car il a été déclaré positif à la COVID-19. Les causes exactes de sa mort ne sont toutefois pas confirmées, selon la femme de François Rémillard, Valérie.

John Schroeder était marié à Lise Rémillard depuis 12 ans et était originaire de Grunthal, un village dans la Municipalité rurale de Hanover, dans le sud du Manitoba. Il a grandi au sein d'une grande famille, entourée de cinq frères et trois sœurs.

Un calvaire commencé le 26 octobre

Le calvaire de John Schroeder a commencé le 26 octobre dernier, dans sa demeure de Grunthal, à une vingtaine de minutes en voiture de Steinbach.

Ce soir-là, le mari de Lise Rémillard ne se sent pas bien. Les ambulanciers le prennent en charge. Dans l'urgence et compte tenu de ses antécédents médicaux, les secours pensent que John fait un accident cardio-vasculaire et ils l’évacuent vers le Centre des sciences de la santé, à Winnipeg.

Après examen, il se trouve qu’il est en proie à une infection de la vessie. Les secours ramènent John au centre hospitalier dont il dépend, le centre Bethesda, à Steinbach.

John passe alors une semaine à l’hôpital de Steinbach. Mais une semaine après l’entrée de son mari au centre Bethesda, Lise Rémillard reçoit un appel de l’hôpital lui expliquant que l’état de son conjoint s’est gravement détérioré. Elle apprend, quelques jours plus tard, qu’il a la COVID-19.

John Schroeder laisse dans le deuil sa femme Lise Rémillard, ainsi que trois frères, trois soeurs et leurs familles.

Selon des informations de Zoé Le Gallic-Massie