Des dizaines de terrains contaminés au cadmium, à l’arsenic ou au plomb à Rouyn-Noranda

Un rapport de la Direction de la santé publique (DSpu) révèle que 23 % des terrains résidentiels échantillonnés à Rouyn-Noranda excèdent les valeurs limites du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour l’arsenic (30 ppm) , le cadmium (5 ppm) ou le plomb (500 ppm).

Entre juillet et septembre 2019, la DSPu a mené une étude de caractérisation préliminaire des sols dans le périmètre urbain de la Ville de Rouyn-Noranda afin de vérifier la présence d’une contamination de surface par l’arsenic, le plomb et le cadmium. La surface du sol, soit les trois premiers centimètres, ont été prélevés puisque C’est vraiment parce que c’est la surface à laquelle les êtres humains sont le plus souvent en contact , explique le coordonnateur de l’étude, Daniel Proulx, lors de la réunion technique qui a eu lieu ce matin.

Au total, 254 échantillons de sols ont été prélevés sur cinq types de terrains : Les sentiers de vélo du mont Powell et la plage du lac Marlon

Parcs et écoles

Ruelles du quartier Notre-Dame

Terrains résidentiels

CPE et garderies en milieu familial

Les résultats démontrent que 23 % des terrains résidentiels échantillonnés excèdent les valeurs limites du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour l’arsenic (30 ppm), le cadmium (5 ppm) ou le plomb (500 ppm).

Ces dépassements se situent principalement sur la rive sud du lac Osisko, au centre-ville et le quartier Sacré-Coeur.

L’âge des propriétés ferait que potentiellement celles-ci seraient davantage contaminées , souligne Daniel Proulx, coordonnateur de l’étude. Il précise aussi que le remaniement des sols fait en sorte que la surface des terrains est moins susceptible de dépasser les critères.

Aussi, les concentrations mesurées à la surface des terrains des CPE, garderies en milieu familial, des écoles et des parcs sont toutes sous les limites du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains.

Le rapport indique cependant que les échantillons prélevés dans les sentiers de vélo du mont Powell et de la plage du lac Marlon présentent des concentrations élevées de métaux lourds.

Les installations de la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda (archives). Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Par ailleurs, le rapport indique que la contamination des sols provient probablement des émissions de la Fonderie Horne : Plusieurs éléments indiquent que la contamination des terrains résidentiels du périmètre urbain de Rouyn-Noranda est vraisemblablement attribuable aux retombées atmosphériques générées depuis près d’un siècle par la Fonderie Horne , peut-on y lire.

Les recommandations

Le rapport émet quatre recommandations principales. Premièrement, il recommande que le MELCC continue la caractérisation des sols afin de connaître l’ampleur de la contamination.

Deuxièmement, il conseille de procéder à la réhabilitation des terrains résidentiels dont les sols dépassent l’un des seuils fixés dans le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains pour l’arsenic, le cadmium ou le plomb.

Troisièmement, pour les personnes qui résident sur des terrains contaminés à un des trois métaux, la santé publique donne des mesures à appliquer pour réduire son exposition aux sols contaminés.

Finalement, le rapport propose qu’une concertation soit menée par la DSPu, la Ville, le MERN et le MELCC afin d’émettre des conseils de prévention et de protection en lien avec la contamination des sols du secteur du mont Powell (incluant la plage du lac Marlon) .

Plus de détails suivront.