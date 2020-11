COVID-19 : 211 cas de plus et 6 décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean

En une semaine, c’est la troisième fois que le bilan quotidien dépasse les 200 cas dans la région.

On dénombre désormais un total de 111 décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 85 attribuables à la deuxième vague de COVID-19.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) dévoilera plus de détails concernant ces nouvelles infections et le nombre d’hospitalisations dans les prochaines heures.

Mercredi, 70 patients atteints du coronavirus étaient hospitalisés dans la région, dont 5 au soins intensifs.

À l’échelle du Québec, le bilan quotidien fait état de 1464 nouveaux cas de COVID-19 et de 32 décès supplémentaires.

Plus de détails à venir