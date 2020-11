Manifestation contre le confinement devant Queen's Park

Un rassemblement anti-confinement, organisé par le groupe « No More Lockdowns » a eu lieu jeudi matin devant l'assemblée législative de l'Ontario.

La manifestation contrevient à la limite de 10 personnes en extérieur imposée par la province depuis le passage de Toronto dans la zone grise.

Le groupe No More Lockdowns, créé au début du mois de novembre et dont la direction reste anonyme, dit se battre contre les confinements irrationnels et non scientifiques .

Le député indépendant de Lanark-Frontenac-Kingston Randy Hillier, qui a organisé la manifestation, était présent sur place. Sur Twitter, M. Hillier a exprimé vouloir tester la loi à travers ce rassemblement.

Il a également soutenu cette semaine l'ouverture malgré les restrictions du restaurant Adamson Barbecue, dans l'ouest de Toronto, qui s'inscrit dans le même mouvement de défiance envers la lutte des pouvoirs publics contre la propagation de la COVID-19.