Avec moins de 9 cm de long, le crâne délicat de l'oiseau baptisé Falcatakely forsterae par les scientifiques aurait pu passer inaperçu. Il a bien failli l’être, jusqu’à ce qu’une analyse au scanneur le sorte de l’anonymat d’un dépôt de fossiles.

Son grand bec courbé ressemble à celui de l’actuel toucan, mais ne correspond à celui d’aucune espèce connue de l’époque.

Les oiseaux du Mésozoïque, une ère géologique s’étendant entre 250 et 65 millions d’années, avaient un museau sans spécialisation particulière , a dit à l’AFP Patrick O’Connor, auteur de l’étude publiée dans Nature communications (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Falcatakely change complètement la donne, avec un bec haut et long, inconnu au Mésozoïque , a ajouté le professeur d’anatomie et neurosciences à l’Université américaine de l’Ohio.

L’étude de son crâne est porteuse d’autres surprises.

Bien que l’apparence de sa face soit similaire à celle des oiseaux modernes comme le toucan, son squelette ressemble beaucoup plus à celui de dinosaures théropodes non aviaires, comme Deinonychus et Velociraptor.

Patrick O’Connor