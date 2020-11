La police verrouille l’entrée d’un restaurant qui refuse de fermer

La police et un restaurateur de l’ouest de Toronto continuent de jouer au chat et à la souris. Des agents du Service de police de Toronto ont fait changer la serrure au cours de la nuit de mercredi à jeudi, pour empêcher le propriétaire d’Adamson Barbecue d'ouvrir sa salle à manger pour une troisième journée consécutive, a déclaré un responsable de la ville de Toronto.

Adam Skelly, qui a ouvertement défié les restrictions du COVID-19, et son restaurant font déjà face à neuf accusations non criminelles, notamment la violation des règles de restauration à l'intérieur, la tenue d'un rassemblement illégal et l'exploitation d'une entreprise sans licence.

M. Skelly a vivement critiqué les mesures de confinement liées à la COVID-19 mises en œuvre à Toronto et dans la région de Peel cette semaine, y compris l'interdiction de manger à l'intérieur pendant au moins 28 jours.

Ces deux derniers jours, le restaurant a été le théâtre de manifestations anti-masques.

Le propriétaire est entré dans son restaurant malgré tout

M. Skelly a posté sur son compte Instagram qu'il avait l'intention d'ouvrir le restaurant pour un dîner à l'intérieur jeudi. Brad Ross, porte-parole de la ville de Toronto, a déclaré tôt jeudi que les serrures avaient été changées du jour au lendemain.

Le propriétaire est arrivé sur le boulevard Queen Elizabeth peu avant 8 heures ce matin. Il est entré dans le restaurant par une porte dérobée.

Lors d'une conférence de presse mercredi, le surintendant de la police de Toronto, Dom Sinopoli, a déclaré que les forces de l’ordre étaient prêtes à prendre de nouvelles mesures d'application de la loi si Adam Skelly et son personnel tentaient à nouveau d'accueillir les clients à l'intérieur.