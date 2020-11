Radiocommunications de la police : la Ville songe à imposer des boosters

Le nouveau service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec (SERAQ), implanté à l'été 2019 et utilisé par la police depuis le printemps dernier, perd de son efficacité dans divers édifices sur le territoire.

Radio-Canada a eu vent de plusieurs interventions policières où les communications ont été rompues ou instables au cours des derniers mois. Dans certains cas, il était impossible pour les policiers d'utiliser leur radio pour demander des renforts sur le SERAQ.

Le système parfait « n'existe pas »

Questionné sur ces problèmes en marge d'un point de presse, jeudi matin, le maire a rétorqué que le système de radiocommunication parfait n'existe pas .

Il a cependant ouvert la porte à une nouvelle réglementation municipale pour obliger certains gestionnaires d'immeubles à faire l'acquisition d'antennes d'enrichissements des ondes (ou boosters). Est-ce qu'on pourrait obliger les édifices gouvernementaux, paragouvernementaux, comme les hôpitaux, à s'équiper? , a-t-il demandé.

Il n'y a pas un système qui existe au monde qui passe à travers tous les murs. La solution à ça, c'est que les édifices s'équipent pour permettre ces communications-là. Régis Labeaume, maire de Québec

Cette solution potentielle est sur la table mais figure pour le moment au rang des hypothèses, a précisé le maire. Je ne vous dis pas que je ne réglementerai pas , a-t-il insisté, évoquant toutefois le peu de précédents en la matière. De ce qu'il en sait, peu de villes au Canada ont adopté une telle réglementation.

J'ai demandé à ce qu'on investigue ce qui se fait au pays et en occident , de poursuivre M. Labeaume. Si les autres [n'ont pas réglementé], il doit y avoir une raison à ça. [...] C'est que nous regardons.

Deux interventions policières au CHUL, en septembre et novembre, ont mis en lumière des difficultés de communication avec le SERAQ à l'intérieur du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

La Ville ne veut pas payer

Si la Ville allait de l'avant avec une telle réglementation, la charge financière pour l'acquisition et l'installation ne serait visiblement pas assumée par la Ville. La Ville ne commencera pas à payer pour tout le monde, a prévenu le maire. Ça coûte une fortune.

Et ce ne serait pas tous les bâtiments qui seraient visés. Passer un règlement pour demander aux restaurants de s'équiper, ça ne me tente pas trop , a lancé le maire, faisant référence à la période difficile que traversent beaucoup d'entrepreneurs en raison de la pandémie de COVID-19.

La priorité serait d'abord d'élargir et de renforcer la couverture du SERAQ dans les bâtiments publics, et non pas dans les secteurs commercial ou institutionnel.

La Ville de Québec a déjà investi 30 millions de dollars pour l'implantation de ce nouveau système. Elle a également investi 7 millions de dollars pour la nouvelle répartition assistée par ordinateur, laquelle connaît des ratés depuis son implantation il y a 18 mois.