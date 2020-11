Cégeps et universités : McCann veut faire devancer les examens « en présentiel »

Après avoir annoncé la semaine dernière que les Québécois pourront se réunir en famille ou entre amis du 24 au 27 décembre, le premier ministre François Legault a précisé mardi que toutes les personnes qui prendront part à ces rassemblements devront les faire précéder d’une période de quarantaine d'une semaine.

Des examens en présentiel sont cependant prévus dans plusieurs cégeps et universités moins d’une semaine avant le 24 décembre.

En entrevue à Tout un matin, Danielle McCann a indiqué que son ministère essayait maintenant de les faire devancer.

Moi je pense que ça se concentre davantage le 17 et le 18 décembre. Mais on est en train de faire le relevé avec eux et de demander que la majeure partie, je pense d'ailleurs que c’est le cas actuellement, se fasse à distance. Mais il y a certaines disciplines où c’est probablement plus difficile, comme le génie ou la médecine , a-t-elle précisé.

On est en travaux avec eux pour que nos étudiants puissent vraiment profiter de la période qui nous est donnée de quatre jours pour fêter avec leur famille , a-t-elle poursuivi.

Le gouvernement demande qu’une semaine de quarantaine soit également observée après les festivités de fin d’année qui sont permises.