Des autochtones en N.-E. reçoivent une ébauche d'entente pour la pêche de subsistance

Des Autochtones en Nouvelle-Écosse ont reçu vendredi une ébauche d'entente des autorités fédérales au sujet de la pêche de subsistance. Depuis cet automne, ce sujet est la source de plusieurs controverses et tensions à la Baie-Sainte-Marie.

Dans un communiqué émis dimanche par la communauté micmaque de Sipekne'katik, le chef Mike Sack indique avoir reçu très tard vendredi ce document du bureau de la ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Bernadette Jordan.

Selon le chef Mike Sack, l’ébauche prévoit notamment la possibilité pour sa communauté de vendre légalement ses prises.

Cet accord a le potentiel d'être une reconnaissance historique de nos droits issus du traité, et de concrétiser la promesse et l'héritage du travail de Donald Marshall Junior, qui a été reconnu par la Cour suprême du Canada il y a plus de 21 ans. Mike Sack, chef de la communauté micmaque de Sipekne'katik.

Nous ferons preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les détails du protocole d'accord cette semaine, cependant, il est très significatif que la ministre Jordan et son équipe aient produit un accord qui reconnaît notre droit de vendre, en particulier au moment de l'ouverture de la saison commerciale , a ajouté le chef de la communauté micmaque de Sipekne'katik.

Mike Sack tiendra un point de presse à 13 h dimanche, au quai de Saulnierville.

Une pêche au homard autogérée

La communauté micmaque de Sipekne'katik a lancé le 17 septembre une saison de pêche au homard autogérée dans les eaux du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Des pêcheurs non autochtones ont dénoncé cette pêche parce qu’elle se déroule hors de la saison réglementée par le ministère des Pêches et des Océans. Ils l’ont jugé illégale et menaçante pour les stocks de homard.

Le droit des Autochtones à pêcher pour s’assurer une subsistance convenable a été confirmé par la Cour suprême du Canada, mais la définition de cette pêche reste floue, ce qui contribue à provoquer beaucoup de frictions entre pêcheurs depuis une vingtaine d’années.

Pendant leur pêche de subsistance ces derniers mois en Nouvelle-Écosse, des pêcheurs autochtones ont déploré des actes allégués d’intimidation et de vandalisme, certains ayant mené au dépôt d’accusations criminelles.

D'importantes manifestations ont eu lieu en mer et sur la terre ferme. Un pêcheur autochtone a vu son bateau être détruit par un incendie à Comeauville. Un pêcheur micmac a témoigné d'une foule en colère qui a incendié son véhicule. Un vivier à homard à Pubnico-Ouest-le-Centre a aussi été détruit par un incendie suspect. Quatre personnes sont accusées de voies de fait ou d'incendie criminel dans la région.

Avec les informations d'Héloïse Rodriguez-Qizilbash