Le gouvernement Ford doit faire une annonce sur les frais des applications comme Uber Eats

Le ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives, Prabmeet Sarkaria, doit faire une annonce, jeudi matin.

Selon la convocation de presse, l'annonce portera sur la « prochaine étape que l'Ontario franchit pour aider les restaurants locaux ».

Le gouvernement Ford n'a pas voulu donner plus de détails pour l'instant.

Le maire de Toronto, John Tory, a demandé à la province de plafonner pendant la pandémie les commissions exigées par les applications de livraison de nourriture, pour donner un coup de pouce aux petits restaurants.

Nombre de restaurateurs ont affirmé que les applications leur facturaient en frais 25 % à 30 % du montant de la commande, en plus des frais qu'elles imposent aux clients.

À cause du confinement, les restaurants à Toronto et dans la région de Peel ont dû fermer leur salle à manger et dépendent des livraisons et des commandes à emporter pour survivre.