Incendie d'un édifice du gouvernement provincial à Shediac

Les pompiers des brigades de Shediac, Cap Pelé et Beaubassin-est sont intervenus sur le chemin Parlee Beach.

Selon le constable Sébastien Bisson de la GRC, il s'agit d'un édifice où sont entreposés des pièces d'équipement et des outils.

Le prévôt des incendies se rendra sur les lieux plus tard pour déterminer la nature de l'incendie et s'il y a lieu de soupçonner un acte criminel ou non.

Plus de détails à venir...