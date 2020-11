COVID-19 : l'Ontario doit dévoiler de nouvelles projections de modélisation aujourd'hui

Le scénario des 6500 cas quotidiens avait choqué le premier ministre Doug Ford il y a deux semaines, le poussant à confiner les zones chaudes de Toronto et la région de Peel, en plus de renforcer les restrictions dans de nombreuses autres régions.

À l'époque, les projections provinciales faisaient état, si rien n'était fait, de 2500 cas par jour d'ici la mi-décembre si le taux de croissance des infections était de 3 %, et de 6500 cas, si le taux était de 5 %.

Le Dr Adalsteinn Brown, l'un des experts à l'origine de la modélisation, avait même prévenu que le taux d'augmentation des cas de 5 % était « un peu optimiste ».

Jeudi, la province dévoilera ses premières projections depuis le début du confinement lundi à Toronto et dans la région de Peel.

Toutefois, il est encore tôt pour savoir si ce confinement porte fruit, puisqu'il peut s'écouler jusqu'à 14 jours avant l'apparition de symptômes chez une personne infectée, selon l'Agence de la santé publique du Canada.

La province a recensé mercredi 1373 nouveaux cas de coronavirus et 35 décès. Toronto avait 445 cas et la région de Peel, 415.

Mercredi, M. Ford a demandé aux Ontariens de célébrer Noël seulement avec les membres de leur foyer cette année et d'organiser des rassemblements virtuels avec leurs autres proches et amis, afin d'éviter plus d'éclosions.