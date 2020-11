Le BSEO rapporte 13 nouveaux cas dans l'est ontarien

On rapporte six nouveaux cas qui sont liés à l’éclosion en cours à la Résidence Prescott et Russell située à Hawkesbury.

Par ailleurs, un autre résident de l’établissement de soins de longue durée a succombé au coronavirus.

C’est le 14e décès déploré par la Résidence en lien avec l’éclosion de COVID-19 déclarée le 9 octobre.

On déplore maintenant 14 décès à la Résidence Prescott et Russell à Hawkesbury depuis l'éclosion de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

C’est notamment pour éviter d’autres éclosions du genre que le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le Docteur Paul Roumeliotis, fait appel au sens de responsabilité de la population .

Ce dernier implore les gens d’éviter, dans la mesure du possible, les rassemblements privés durant le temps des fêtes.

Je suis d'accord avec les recommandations du premier ministre Ford qu'on doit limiter vraiment les visites lors des fêtes. Nous, dans notre région, nous sommes rendus dans la "zone jaune". Je veux rester là. On ne veut pas aller vers le "orange" Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du BSEO Bureau de santé de l'est de l'Ontario

Le Dr Paul Roumeliotis, directeur général du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, est d'accord avec les recommandations du premier ministre Ford au sujet des célébrations du temps des fêtes. Photo : Radio-Canada

Et je comprends que nous sommes fatigués de la COVID-19, mais d'un autre côté, ça achève. Vraiment, on approche d'une nouvelle frontière si vous voulez. L'année prochaine, on va avoir le vaccin. On parle de semaines maintenant, on ne parle pas de mois ou d'années , conclut-il.

Deux autres cas au pavillon Sainte-Euphémie

À Casselman, il y a deux nouveaux cas confirmés en lien avec l'éclosion déclarée à l'école élémentaire catholique Casselman, pavillon Sainte-Euphémie.

Le pavillon Sainte-Euphémie de l'école élémentaire catholique de Casselman. (Archive) Photo : Radio-Canada / Pascal Charlebois

D’autres résultats de tests sont attendus.

Vendredi, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a décidé de fermer l’école pour une période d’environ deux semaines après la confirmation d’un premier cas au sein de l’établissement.

Selon les statistiques comptabilisées par le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien ( CSDCEOConseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien ), on compte maintenant 6 cas actifs au sein de cet établissement scolaire.

Par ailleurs, le Dr Roumeliotis a précisé mercredi après-midi que la région va bientôt avoir accès à deux types de tests rapides, soit ceux d’Abbott et de Panbio. Ces derniers seraient moins fiables que ceux d’Abbott selon le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Avec les informations de Denis Babin