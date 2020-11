Dadvent : un calendrier de l’avent pour les papas

Travis Streb ne veut rien de moins que de transformer les papas en héros de Noël avec des activités simples qui vont permettre de créer des souvenirs.

Je me souviens quand j’étais jeune mon père a mis des cartes de hockey dans ma boîte à lunch. C’est super facile et c’est super excitant. Je veux créer des expériences comme ça pour mes enfants et pour moi aussi.

Travis Streb, créateur de Dadvent.