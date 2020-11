Trois arrestations liées à une fraude qui exploitait de nouveaux arrivants

Deux hommes de Montréal et un autre de Repentigny ont été arrêtés mercredi matin relativement à un stratagème qui exploitait de nouveaux arrivants à la recherche de travail.

Fadi Khoury, 55 ans, et Mohammed Laihem, 51 ans, de Montréal, ainsi que Jean-François Cantin, un homme de 44 ans de Repentigny, s'associaient à des agences de placement de personnel, mais tout indique qu'ils falsifiaient des documents à l'insu de leurs victimes, selon ce que révèle une longue enquête impliquant la Sûreté du Québec ( SQSûreté du Québec ) et plusieurs ministères.

Le stratagème aurait aussi privé le gouvernement de revenus, avec des sommes perçues auprès des employés, mais non remises dans les coffres de l'État. La fraude serait estimée à près d'un million de dollars au total.

Dans un communiqué publié tard en soirée, la SQSûreté du Québec précise que les trois hommes ont été arrêtés mercredi matin. Ces derniers ont été libérés, sous plusieurs conditions, en attendant leur comparution à une date ultérieure au palais de justice de Montréal en lien avec de la fraude, de la fabrication de faux, d'emploi de documents contrefaits et de complot .

L'enquête de la Division des enquêtes sur la criminalité financière organisée a débuté en 2015, en collaboration avec Revenu Québec, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.