Toronto veut inciter les gens à aller jouer dehors cet hiver

Jouer au tennis, au disque-golf ou aux échecs en plein hiver dans un parc torontois? Ce sont quelques-unes des activités que la Ville propose à ses résidents pour les inciter à demeurer actifs, en dépit des restrictions et fermetures liées à la pandémie.

Le maire John Tory a annoncé mercredi que la Municipalité avait pris des dispositions particulières pour permettre aux Torontois d’utiliser les parcs, patinoires et autres installations durant la saison froide.

Il note que les parcs et activités récréatives ont été très populaires cet été et s’attend à ce que cette tendance se maintienne cet hiver.

Le message de la santé publique est clair : il faut rester à la maison autant que possible, mais nous voulons inciter les gens à aller prendre de l'air et à faire de l'exercice en toute sécurité pour préserver leur santé physique et mentale. Le maire John Tory

Ainsi, des pistes de marche et de raquette seront aménagées dans les cinq clubs de golf municipaux.

Davantage de sentiers pavés et de stationnements seront déneigés et plus de toilettes publiques demeureront ouvertes.

D’autres installations, comme les terrains de jeu et les terrains d’entraînement extérieurs, vont aussi demeurer accessibles.

Une cinquantaine de patinoires ouvriront en fin de semaine, s'il fait suffisamment froid. Un peu comme ce fut le cas cet été pour les piscines publiques, le nombre d’utilisateurs sera limité, la distance physique devra être respectée et le port du masque sera fortement encouragé.

Toujours si la météo coopère, 23 pentes seront aménagées pour la glissade.

Les véhicules seront par ailleurs interdits à High Park les fins de semaine.