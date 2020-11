Place de la source : la construction reprend

Il y a plus de deux ans, Gestion Immobilière Santi abandonnait le projet domiciliaire Place de la source situé aux abords de l’autoroute 410. D’anciens créanciers du projet ont commencé des travaux pour tenter de nouveau de développer le secteur.

Guy et Ghislain Laroche, de GG Excavation avaient acquis les terrains vendus sous contrôle de la justice en 2019 pour un peu plus de 2 M $.

Plus d'un an plus tard, ils commencent à développer le secteur.

Ça fait quelques semaines qu’on a creusé les fondations et on va avoir des maisons prêtes en mars , avance Guy Laroche, co-propriétaire de Excavation GG Laroche. C’est un sous-traitant qui s’occupe de la construction.

M. Laroche souhaite construire 70 résidences, dont des jumelés.

La conseillère municipale du district du Carrefour, Évelyne Beaudin, voit la reprise des travaux d’un bon oeil. On a un nouvel élan d’espoir pour valoriser ce terrain-là , souligne-t-elle.

L’enjeu du bruit demeure, selon Mme Beaudin. Les maisons qui vont être bâties ici vont former un mur pour atténuer le son , croit-elle.

La Ville de Sherbrooke doit maintenant accorder les permis pour la suite du projet domiciliaire.

Avec les informations d’Alexis Tremblay.