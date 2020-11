Cinq matchs de suite avec au moins un point pour les Saguenéens dans la bulle

Les joueurs de l'entraîneur-chef, Yanick Jean, se sont inclinés au pointage de 3-2 en prolongation face aux Cataractes de Shawinigan.

Ce match de la Ligue de hockey junior majeur était le 5e de six à être disputé au Centre Vidéotron à Québec, où sont regroupés sept clubs qui se trouvent en zone rouge.

Jusqu'à maintenant, les Sags ont subi trois défaites en prolongation et récolté deux victoires, pour une fiche de 2-0-3 bonne pour une récolte de sept points sur 10. Rappelons que ces matchs comptent au classement général de la saison régulière.

On a tout un 10 jours à venir jusqu'à maintenant. Il n'y a personne qui peut nous enlever tout ce qu'on a fait à date. On va continuer de se baisser la tête et de foncer , a commenté Yanick Jean après le match.

Le fil du match

Chicoutimi avait pris les devants 2-0, grâce à des buts de Vincent Lévesque, en première période, et de Samuel Houde, dans la première minute de la deuxième période.

Les Cataractes ont cependant déjoué le gardien Alexis Shank à deux reprises en troisième période pour forcer la prolongation.

Lors de la période à trois contre trois, le défenseur Karl Boudrias aurait pu donner la victoire aux siens, mais il a été frustré par le gardien Antoine Coulombe lors d'une échappée. Quelques secondes plus tard, Olivier Nadeau a saisi un retour pour clore le débat, avec son deuxième du match.

Les Saguenéens vont compléter leur séjour à Québec jeudi en affrontant l'Armada de Blainville-Boisbriand.