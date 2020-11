Hausse du salaire des élus de la MRC du Fjord-du-Saguenay

Le salaire du préfet Gérald Savard passe donc d’environ 27 000 $ à 33 000 $ annuellement, alors que son allocation de dépenses augmente de 3000 $, passant de 13 000 $ à 16 000 $ par année. Chaque maire qui siège à la MRC obtiendra une augmentation de près de 600 $. Le montant atteindra 3557 $, comparativement à autour de 2900 $ présentement.

La hausse de salaire s’appliquera de façon rétroactive au 1er janvier 2020.

Selon ce qu’a expliqué le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et maire de Bégin, Gérald Savard, cette décision découle d’une étude menée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM). L’analyse a permis de constater, toujours selon le préfet Savard, que le nombre d’heures consacrées au rôle a augmenté.

L'an dernier, la hausse de salaire avait été de 3 %.

On met environ 1200 heures et on assiste à 350 réunions par année comme préfet , a commenté Gérald Savard, au terme de l’assemblée de mercredi.

La hausse des salaires a été entérinée à l’unanimité.

Bien que la question de la hausse du salaire des élus ait soulevé une véritable controverse à Saguenay, laquelle s’est soldée par une volte-face de la part du conseil municipal, le préfet Savard estime que l’augmentation n’a pas fait de vagues sur le territoire de la MRC.

Budget

Par ailleurs, la MRC a adopté son budget 2021 lors de l’assemblée de mercredi. Le budget est en hausse de 3,6 millions de dollars par rapport à l’an dernier, avec une enveloppe globale de 24 millions de dollars.

Les quoteparts des 13 municipalités qui forment la MRC totalisent 4,4 millions de dollars.

Afin d’aider nos entreprises à se relever de la pandémie, nous avons prévu des sommes pour promouvoir l’achat local, le développement économique et le tourisme. Nous avons adopté un budget équilibré et responsable qui démontre le dynamisme et la volonté du conseil de la MRC à poursuivre son travail et à continuer de se démarquer. Il met l’accent sur les services et le développement de nouveaux projets afin de répondre aux besoins de nos 13 municipalités et de nos territoires non organisés , a fait savoir Gérald Savard, dans un communiqué diffusé en fin de soirée.