En 1986, le groupe français Indochine signait l’un de ses succès avec la chanson 3 e Sexe. Cet hymne à la fluidité des genres étant toujours autant d’actualité, le leader du groupe Nicolas Sirkis a fait appel à Christine and the Queens pour reprendre 3 e Sexe en version plus électro.

Le vidéoclip de cette chanson, renommée 3 SEX, a été mis en ligne mercredi sur YouTube. Et le morceau sortira sur les plateformes numériques mercredi à minuit.

En avril dernier, Nicola Sirkis m’appelle et me parle de revisiter 3e sexe. Le monde entier respirait plus lentement et mon cœur s’est mis à battre parce que cette chanson raconte quelque chose qui m’est très personnel, quelque chose qui me donne envie d’être libre , a expliqué l’artiste Christine and the Queens sur YouTube.

3 SEX fait partie des chansons de l’album Singles Collection (1981-2001) qu’Indochine lancera le 11 décembre.