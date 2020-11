« Victime de la bureaucratie du CIUSSS », leur père transféré six fois depuis mars

Raymond Cantin, un résident de Beauport, a été transporté à l’hôpital le 9 mars dernier après une fracture du bras. Pour des raisons médicales, il ne pouvait pas subir d’opération.

C’est à ce moment que tout a basculé , déclare sa fille Diane Cantin dans une plainte envoyée le 19 novembre au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

C'est que Raymond Cantin s’est ensuite promené entre l’hôpital Saint-François d’Assise et des milieux de soins, jugés non adaptés pour son état de santé par ses proches. Il a finalement été transféré à l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour sa réadaptation le 30 mai dernier.

À chaque transfert, il a dû être mis en quarantaine, donc pas de visite, et il devait rester en isolement dans sa chambre. Nous avons pu le revoir pour la première fois à la fin juin , déplore Diane Cantin.

Son père peut à peine se tenir debout et il chute régulièrement, mais il a toutes ses capacités cognitives, souligne-t-elle. Il souffre également de diabète.

Les professionnels de la santé de l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ont informé Diane et Louise Cantin le 30 juin que leur père devait être placé, vu son état de santé. Après 58 ans de vie commune avec sa conjointe, il a dû se résigner à vivre le reste de ses jours en CHSLD.

Quand on a rencontré l’équipe multidisciplinaire, ils nous ont dit qu’ils feraient tout leur possible pour garder mon père là-bas, parce que c’était son sixième déménagement depuis le mois de mars , explique Louise Cantin.

Ma mère et lui sont dévastés et mon père a perdu son sourire et sa joie de vivre, il ne demande qu’à mourir… c’est tellement triste.

Diane Cantin, extrait de la plainte envoyée le 19 novembre