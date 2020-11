Réouverture très partielle de certaines bibliothèques de Winnipeg

La Ville de Winnipeg a annoncé mercredi que 10 bibliothèques offriront des services de ramassage et de livraison. La mesure entre en vigueur le 7 décembre.

Nous avons entendu les Winnipegois a affirmé le maire de Winnipeg, Brian Bowman, lors d'une conférence de presse de la Ville mercredi. Les autorités municipales ont fait le point sur la pandémie dans la capitale manitobaine.

Cela fera bientôt un mois que les services de la Ville et les installations récréatives, comme les salles de sport, les piscines et les bibliothèques, ont fermé leurs portes en raison du passage au code rouge du système de réponse à la pandémie de la province.

Les autorités publiques de la province ont d’ailleurs plongé la province dans un semi-confinement. C’est sans doute la raison pour laquelle certains Winnipégois ont fait part à la Ville de leur volonté d’avoir accès à des livres, un produit qui n’est pas identifié comme essentiel par la province.

Les autorités municipales ont donc décidé que, à partir du lundi 7 décembre, il sera possible d’aller chercher des livres et d’en ramener à certains endroits et certaines heures.

La liste des bibliothèques qui vont partiellement rouvrir Charleswood

Saint James

Millenium

Louis Riel

Transcona

Sir William Stephenson

River Heights

Saint-Boniface

Pembina Trail

Henderson

Le public pourra s’y rendre les lundis, mardis et vendredis de 10 h à 14 h et les jeudis de 15 h à 19 h.

La Ville ne prévoit pas la réouverture d’autres structures pour l’heure.

Mises à pied temporaires

Par ailleurs, le maire Brian Bowman et le chef adjoint du Service d'incendie et de soins paramédicaux, Jay Shaw, ont indiqué être en discussion avec la province pour redéployer les 600 employés de la Ville qui n’ont pas d’activité.

Les deux hommes ont précisé que les membres du personnel concernés étaient contactés mercredi afin de déterminer s’ils pouvaient être envoyés sur d’autres missions.

Selon le maire, la province n’a pas encore donné de réponse précise à cette proposition de la Ville.

Les employés qui ne seront pas redéployés seront mis à pied temporairement à partir du 29 novembre.