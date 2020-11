John Horgan présente son nouveau gouvernement aujourd'hui

La lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique, Janet Austin, et le premier ministre, John Horgan, participeront à la cérémonie d'assermentation depuis l'Assemblée législative, tandis que la plupart des ministres prêteront serment depuis chez eux pour respecter la limite de 10 personnes imposée par les autorités sanitaires.

La cérémonie devrait ressembler à celle de l'assermentation des députés du Nouveau Parti démocratique (NPD) qui s'est tenue mardi. John Horgan devrait ensuite s'adresser aux médias.

Avant les élections du 24 octobre, le gouvernement néo-démocrate était constitué de 23 ministres. Or, avec l'élection de 57 députés néo-démocrates et l'obtention d'un gouvernement majoritaire, John Horgan pourrait désigner un plus grand nombre de ministres, croient les experts.

Mardi, le premier ministre a ainsi vanté la diversité du caucus néo-démocrate, composé à 51 % de femmes et comprenant 16 députés qui sont des Autochtones, ou des personnes noires ou de couleur.

Avec une députation aussi importante, M. Horgan peut se permettre de choisir les meilleures personnes pour les différents dossiers , affirme Nicolas Kenny, professeur d'histoire à l'Université Simon Fraser et commentateur politique.

Bowinn Ma, qui a prêté serment en tant que députée par visioconférence mardi, est pressentie pour obtenir un ministère. Photo : Facebook / Bowinn Ma

John Horgan a toutefois prévenu qu'il ne sacrifierait pas l'unité au nom de la diversité des opinions : Même si nous sommes divers et dynamiques et représentons la diversité et le dynamisme de la Colombie-Britannique, les défis qui nous attendent exigent que nous soyons unis et allions dans la même direction.

Objectif : stabilité

Au cours de son précédent mandat, John Horgan n'a procédé qu'à un remaniement ministériel pour remplacer Jinny Sims, qui a démissionné de son poste de ministre des Services aux citoyens alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada. L'enquête est maintenant close, et Jinny Sims a été réélue députée de Surrey-Panorama en octobre.