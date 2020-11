Un méga spectacle virtuel produit au N.-B.

Un méga spectacle virtuel produit au Nouveau-Brunswick et intitulé Un beau jour sera présenté en ligne jeudi à 19 h 30 sur la plateforme numérique du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS). Des artistes acadiens et francophones ont enregistré des chansons en studio, et le montage sera présenté sur la toile.