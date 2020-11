COVID-19 : retour au calme dans le Nord-du-Québec après une dizaine d’éclosions du virus

Ces nouvelles encourageantes surviennent après un mois de novembre particulièrement mouvementé.

Les autorités régionales de la santé publique ont dû faire face à une dizaine d’éclosions simultanées du virus. Jusqu’à 200 personnes ont été en isolement en même temps.

Deux situations ont particulièrement retenu l'attention des enquêteurs. Le 17 novembre, une personne a reçu un résultat positif alors qu’elle n'était pas encore en isolement. Le 18 novembre, nous avions dépisté une personne pour laquelle aucun lien ne pouvait être fait avec une éclosion en cours. À la suite des enquêtes épidémiologiques, des opérations de dépistage massif ont été menées dans plusieurs milieux, dans le secteur de Chibougamau et Chapais. Les résultats de ces dépistages ont été reçus et sont négatifs : une excellente nouvelle! , raconte le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James par courriel.

Il y a présentement 9 cas actifs de COVID-19 dans le Nord-du-Québec et 48 personnes sont toujours en isolement.