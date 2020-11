La route Centrale sera fermée pour une durée indéterminée à Roquemaure dès lundi

La route Centrale, aussi appelée la traverse , relie le village de Roquemaure au 4e-et-5e-rang Est. Une fois le tronçon bloqué, il faudra effectuer un détour de 16 kilomètres pour se rendre au village de Roquemaure.

Le conseiller en communications au MTQ Luc Adam indique qu’on ne peut pas garantir la stabilité du ponceau.

On fait des inspections régulières de ce ponceau-là, et entre la dernière inspection et celle que l’on vient de faire, il y a eu une progression des défauts qu’on avait observés. Donc si cette progression-là continue, il pourrait y avoir du danger. C’est pour ça qu’on ferme , explique-t-il.

Il ne peut cependant pas donner de calendrier sur la durée de la fermeture ni sur d’éventuels travaux.

Signalisation pour les automobilistes

Selon MTQ, il passait environ 200 véhicules par jour sur ce ponceau.

Dans un avis qu’elle a partagé sur sa page Facebook, la municipalité de Roquemaure informe les citoyens qu'une signalisation a été installée aux endroits pour le détour, qui s’effectue par le 4e-et-5e-rang Est, le Chemin Gingras, le chemin Gallichan puis le 2e-et-3e-rang Est.

La route Centrale demeure accessible jusqu’au dimanche 29 novembre.