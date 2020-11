Du golf au vélo, Le Sorcier lance ses sentiers de sports d’hiver

Les amateurs de ce sport de plein-air en pleine émergence pourront profiter de 10 km de pistes dans les alentours du parcours de golf.

On était en réflexion depuis deux ans pour offrir des activités à l’année. Je suis allé voir ce que les meilleurs font chez Empire 47 à Québec. Ce sont les king du Fat bike. Ils nous ont inspirés et conseillés dans notre démarche , raconte le directeur général Guy Beaulieu.

Dès les prochaines semaines, Le Harfang offrira 32 vélos en location pour profiter des nouvelles pistes qui seront entretenues mécaniquement.

La qualité des pistes est très importante pour ce type de vélo. On voit souvent des images promotionnelles dans la poudreuse et ce n’est pas la réalité. La qualité de nos sentier sera dans leur fermeté , ajoute le golfeur professionnel.

Les dirigeants se sont inspirés de l’histoire du terrain de golf pour donner des noms aux trois sentiers qui seront offerts. Les clients pourront rouler sur les pistes du porc-épic albinos, du rocher de la tortue et du bois de chevreuil.

Un sentier de raquette de 2 km sera aussi aménagé derrière le pavillon, dans l'érablière.

Le vélo à pneus surdimensionnés connaît une popularité sans précédent. Le Harfang va miser sur les familles pour lancer son nouveau service. Les vélos pourront être loués pour des blocs de deux ou de quatre heures.

Nous avons misé sur des vélos de marque québécoise Sphérik. Notre clientèle cible c’est les débutants et les intermédiaires. On aura des vélos pour les familles et les plus jeunes de 9 à 15 ans.

Guy Beaulieu, directeur général du club de Golf Le Sorcier et Le Harfang