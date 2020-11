Un panneau solaire à la mine LaRonde pour diminuer la consommation de gaz naturel

La superficie est pratiquement de 300 mètres carrés. Les panneaux solaires ont été installés il y a près de trois semaines.

Le projet d’une valeur d’environ 160 000 $ permettra de réduire d'environ 20 % la consommation de gaz naturel utilisé pour chauffer le concentrateur de la mine LaRonde.

Simon Lambert est assistant-surintendant à la maintenance au concentrateur de la mine LaRonde d'Agnico Eagle. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

C’est un projet que nous avions à l’étude depuis environ deux ans et on a pu le concrétiser cette année alors nous sommes vraiment contents que ça puisse faire effet dès cet hiver. L’économie est là, ça, c’est clair. On parlait de rentabilité en trois à cinq ans, si ça se confirme, on pourra dire que ça en valait vraiment la peine, si c’est plus long peut-être que l’économie ne sera peut-être pas aussi grande, mais en espérant que ça fonctionne pour que l’on puisse en installer d’autres , affirme l’assistant-surintendant à la maintenance au concentrateur de la mine LaRonde, Simon Lambert.

Avec ce projet, LaRonde estime ainsi sauver l’équivalent de 55 000 mètres cubes de gaz à effet de serre.

Yanick Létourneau à la mine LaRonde d'Agnico-Eagle. Photo : Radio-Canada / Piel Côté