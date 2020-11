AGA de la FFT : continuer les projets d’envergure pour 2021

Premier gros morceau, et non des moindres : le centre communautaire francophone, qui fait l’objet de nombreuses discussions depuis des années.

S’il a été décidé un peu plus tôt cet automne que les ambitions seraient revues à la baisse, Linda Bussey, directrice générale de la Fédération franco-ténoise (FFT), reconnaît que les estimations financières reçues il y a quelques jours pour lancer le projet sont encore au-dessus de ce qu'elles devraient être pour que le centre soit viable.

Il va falloir arriver à les réduire pour pouvoir faire les demandes de subventions d’ici trois semaines , soutient-elle.

Premiers travaux pour l’été?

Elle s’attend tout de même à ce que le dossier avance rapidement et confirme que le lieu privilégié pour la construction du centre reste la Maison bleue, pour des raisons financières. On espère vraiment avoir une première pelletée de terre à l’été, l’année prochaine , a-t-elle fait savoir, mardi soir.

Linda Bussey annonce aussi qu’une clinique holistique pourrait faire son apparition dans le projet.

On pourrait louer l’espace à quelqu’un qui fait de la massothérapie ou du reiki ou n’importe quelle forme de travail avec les gens, même en santé mentale et en santé physique , précise-t-elle, en disant espérer qu’un médecin francophone puisse aussi venir consulter une fois par mois au sein du futur centre.

Une chose est sûre, après plusieurs tentatives pour obtenir un centre communautaire dans la capitale ténoise, les occasions ne se représenteront peut-être pas. Je pense que c’est notre dernière chance. Il ne faut pas manquer le bateau , affirme-t-elle.

Le centre communautaire francophone de Yellowknife risque vraisemblablement d'être construit à la place de la Maison bleue, symbole de la francophonie de la capitale ténoise. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Autre projet de taille : celui du centre des services intégrés qui offre des services bilingues aux nouveaux arrivants, dont l’ouverture officielle est prévue en février 2021, après une ouverture douce en décembre 2019 lors du sommet nordique. Mme Bussey affirme qu’aujourd’hui, le centre fonctionne au maximum de sa capacité et qu’il accueille du public sur rendez-vous. La prochaine étape consiste à faire connaître le centre au sein de la communauté.

Fruit d’un partenariat entre la FFTFédération franco-ténoise et le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO), le centre devrait être, d’ici cinq ans, indépendant de ces organismes.

Toujours de la difficulté à recruter sur le terrain

À l’AGA précédente, en septembre 2019, la FFTFédération franco-ténoise avait fait valoir à quel point il était difficile de recruter des membres individuels dans diverses communautés, notamment à Inuvik, dans laquelle l’association francoculturelle a été dissoute, et Fort Smith, où l’association sera regroupée avec celle de Hay River pour former l’association francoculturelle du South Slave.

Linda Bussey regrette de ne pas avoir pu mieux soutenir ces associations. On a tenté la dernière année de leur apporter notre soutien, mais on n’a pas été capables d'offrir le service à tout le monde parce que sinon on aurait mis la FFTFédération franco-ténoise en péril , confie-t-elle.

La FFT peine à trouver des résidents d'Inuvik voulant siéger au conseil d'administration et faire partie des membres individuels. Photo : Daniel Case

Tous les postes du conseil d'administration de la fédération ont néanmoins été pourvus, mais des personnes habitant Yellowknife ont eu les postes d’Inuvik et de Fort Smith. Hay River est représentée par une personne habitant dans la communauté.

Les gens sont essoufflés (…) On passe la moitié de notre temps à faire des demandes de subventions et des rapports , déplore Mme Bussey, comme pour expliquer la difficulté à recruter.

Étienne Croteau distingué pour son engagement

À la fin de la séance virtuelle, le prix Jeanne-Dubé, qui honore un bénévole très impliqué dans la communauté franco-ténoise, a été remis à Étienne Croteau qui était visiblement très ému et surpris. Il est très généreux de son temps, de son temps d’entreprise, de son argent, et il est très proche de la francophonie , explique Linda Bussey.

Étienne Croteau, investi dans plusieurs organismes franco-ténois, a reçu le prix Jeanne-Dubé lors de la 42e AGA de la FFT. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Quant aux états financiers, si l’année dernière la FFTFédération franco-ténoise avait réussi à éponger sa dette en présentant un surplus de près de 45 000 dollars, cette année ce dernier est plus modeste. Il se situe autour de 25 000 dollars. Et ce, même si l’organisme a reçu plus d’argent cette année.