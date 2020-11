Activités des Fêtes dans la grande région de la capitale nationale

Même si les célébrations se déroulent dans un contexte particulier cette année, des marchés artisanaux et des activités thématiques ont lieu un peu partout en Outaouais et du côté ontarien. Voici des idées pour vous plonger dans l’esprit des Fêtes.

La pandémie a eu raison du traditionnel Marché de Noël du Musée canadien de l’histoire ainsi que de l’exposition artisanale de Cantley. À Ottawa aussi, le marché des Fêtes à l'européenne, inauguré l’an dernier dans le quartier Lansdowne, n'aura pas lieu cette année.

Avec l’aval du gouvernement du Québec, des organisateurs ont toutefois mis les bouchées doubles afin d’offrir des marchés de Noël qui commencent dès samedi.

Du côté d'Ottawa, l'ambiance festive se fera également - et surtout - sentir par le biais d'activités et de parcours thématiques.

1. Parcours illuminés et trajets en voiture

Les citoyens de la grande région de la capitale nationale pourront s’imprégner des lumières et autres activités des Fêtes en voiture. À l'exception des Lumières de Noël au Canada, du spectacle virtuel IllumiNation et de Lansdowne en lumières, accessibles gratuitement à la population, les autres événements ont des droits d'entrée dont les coûts varient de 14 $ à 120 $, coûts déclinés par véhicule ou par personne.

Le Village d’antan aux mille lumières… sur roues : jusqu'au 23 décembre

Le Musée-village du patrimoine de Cumberland a transformé son village des années 1920 à 1930 pour en faire un parcours lumineux à découvrir en voiture. Le décor d’antan met de l'avant des traditions de Noël de l’entre-deux-guerres, le tout rendu brillant grâce à 30 000 ampoules.

Lansdowne en lumières : jusqu'au 1er janvier

L'an dernier, le sapin illuminé du parc Lansdowne se trouvait devant le pavillon Aberdeen. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Bien que le marché artisanal soit annulé au parc Lansdowne, les infrastructures sont réutilisées cette année pour installer un plafond de lumières sur la plaza centrale. Les organisateurs promettent aussi le plus grand arbre de Noël d’Ottawa . La patinoire réfrigérée sera également ouverte.

Magie des lumières au parc Wesley Clover : jusqu'au 9 janvier

Un circuit illuminé sur deux kilomètres à parcourir en voiture et comprenant notamment des personnages et animations grâce à la technologie LED.

Le Village Upper Canada en lumières : du 27 novembre au 2 janvier

Le village patrimonial s’illumine avec un million d’ampoules pour décorer les maisons et les arbres sur son site. Les visiteurs peuvent également voir le spectacle de sons et lumières, faire des balades en chariot, et magasiner à la boutique de Noël.

Le village de Noël de la ferme Maple Lane : du 28 novembre au 20 décembre

Un lutin accueille les familles qui font ensuite la visite d’un village illuminé à bord d’un gros traîneau. Des jeux, une rencontre avec le père Noël et du chocolat chaud sont prévus.

Noël campagnard à la ferme Saunders : du 28 novembre au 3 janvier

La ferme Saunders propose un parcours illuminé thématique : les familles suivent un petit sapin qui parcourt le terrain de la ferme à la recherche de l’étoile de Noël parfaite. Un marché des Fêtes offrant des produits locaux est également ouvert sur place.

Les Lumières de Noël au Canada : du 30 novembre au 7 janvier

Il y a 36 ans maintenant que la capitale fédérale s’illumine chaque année pour le temps des Fêtes. La route des lumières fera briller les alentours du Parlement d’Ottawa et le centre-ville ottavien à compter du 30 novembre. Puis, le 17 décembre, il sera possible de faire un voyage virtuel pancanadien avec l’inauguration du spectacle IllumiNation.

La colline du Parlement illuminée pour Noël. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Promenade féérique à Karter’s Korners : du 1er au 22 décembre

Une promenade en voiture pour découvrir huit scènes animées par des comédiens. Les enfants pourront aussi déposer leur liste de cadeaux dans une grande boîte aux lettres destinée au père Noël.

2. Marchés d’artisanat et de produits des Fêtes

Marché de Noël 100 % Croquez l’Outaouais : jusqu'au 24 décembre

Pour faire le plein de produits locaux, des artisans tiendront des kiosques aux Promenades de l’Outaouais, en face de la Baie d’Hudson.

Noël dans le Vieux-Aylmer : du 27 novembre au 6 décembre

L’événement se déroulera sur deux fins de semaine au parc commémoratif d’Aylmer, décoré pour l’occasion. Il n’y aura pas de défilé, ni de feu de joie, cette année, pour éviter les rassemblements, mais 25 exposants seront sur place pour proposer leur marchandise.

Les commerçants du Vieux-Aylmer sont invités à décorer leurs devantures pour égayer la rue Principale. Photo : Blogue Entre 2 Escales

Marché de Noël à Ripon : le samedi 28 novembre

Les visiteurs pourront y rencontrer les artisans à la Coopérative du marché, ou encore découvrir la seule boutique de Noël de l’Outaouais, nouvellement installée à Ripon.

Marché des artisans de Noël de Clarendon : du 28 novembre au 6 décembre

Un marché dans la région de Pontiac pour découvrir des créations artisanales

Marché fermier au parc Lansdowne : du 28 novembre au 20 décembre

Un marché à la thématique des Fêtes pour rencontrer une soixantaine de producteurs locaux.

Marché La Magie de Noël à Buckingham : du 28 novembre au 6 décembre

Des exposants tiennent des kiosques dans un marché extérieur, près de l’encan Larose.

La Société d'histoire de Buckingham organise le « Marché féérique au village ». Photo : Facebook : Société d'histoire de Buckingham

Marché féerique au village à Buckingham : le samedi 5 décembre

Le magasinage des Fêtes se fera dans un décor illuminé dans le secteur du centre-ville de Buckingham. Près de 25 exposants s'installeront au parc de la place du Vieux-Marché.

Marché des saveurs de La Vallée : le samedi 5 décembre

Des produits à découvrir, en plus de rencontrer les producteurs locaux de Gracefield.

3. En version virtuelle

Cette année, la Place des marchands et des artisans de l’Outaouais a décidé de lancer une initiative en ligne :

Du 26 au 29 novembre : Marché virtuel des marchands offrant des produits et idées de cadeaux de Noël;

Du 3 au 6 décembre : Marché virtuel des chèques-cadeaux provenant d’entreprises locales comme des restaurants, des salons d’esthétique, par exemple;

Du 10 au 13 décembre : Marché virtuel de la gastronomie pour commander de la nourriture ou des victuailles en prévision des Fêtes.

L'organisation affirme vouloir donner de la visibilité aux marchands et artisans de la région de l'Outaouais, afin de les aider à sortir leur épingle du jeu en cette période difficile et incertaine , pouvait-on lire dans un communiqué envoyé à la mi-novembre.

Ainsi, les trois rendez-vous virtuels seront mis en place sur la page Facebook de l'organisation dans l’idée de permettre au public de faire des achats des Fêtes dans le confort de leur foyer.

Adàwàning : Marché numérique des artisanes autochtones Photo : Centre national des Arts / Mairi Brascoupé

Marché numérique des artisanes autochtones Adàwàning : du 27 au 29 novembre

Le marché, qui se tient depuis deux ans au Centre national des Arts, se déploie en ligne cette année. Dès vendredi, le public pourra se procurer des bijoux, des vêtements et des objets artisanaux fabriqués par des artisanes métisses, inuites et des Premières Nations.