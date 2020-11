Baisse des investissements miniers au Québec selon l’ISQ

La baisse va se poursuivre en 2020 pour s'établir à 2 milliards 907 millions cette année, selon les intentions exprimées par les entreprises.

Trois régions dominent avec 94 % des investissements miniers, à savoir le Nord-du-Québec avec 1 milliard 325 millions de dollars, l'Abitibi-Témiscamingue avec 933 millions de dollars et la Côte-Nord avec 543 millions de dollars.

Toutefois, il y a eu quand même une baisse des investissements de 9,9 % en Abitibi-Témiscamingue et de 21,6 % pour la Côte-Nord.

La directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec Valérie Fillion ne s'inquiète pas de cette diminution.

Il faut toujours se rappeler qu’on est en situation particulière. On a eu un début d’année où, par exemple, les travaux d’exploration ont été interdits sur le terrain, puis on a recommencé au début de juin. Il y a des entreprises qui allaient faire des travaux en hiver et qui n’ont pas pu y aller dû à l’interdiction d’accès aux territoires. Elles vont devoir reprendre l’année prochaine et ça, ça impacte toute la filière , affirme-t-elle.

On est en période particulière, il faut faire attention à regarder les chiffres ponctuels, il faut toujours avoir du recul. Valérie Fillion directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec

Et d’ajouter qu’il y a toujours de l'exploration qui se fait au Québec et en Abitibi-Témiscamingue malgré tout. On fait toujours face au manque de main-d'œuvre sur les foreuses, dans les métiers spécialisés, etc. Cette réalité est toujours là, donc il faut tenir compte de ça. Mais nous verrons lorsque les chiffres réels vont sortir et les résultats que ça donnera , ajoute la directrice.