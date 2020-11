L'opposition dénonce le plan du gouvernement Legault pour les Fêtes

L'opposition accuse même la CAQCoalition avenir Québec d'alimenter la confusion avec son plan pour les Fêtes.

Après avoir permis aux Québécois de se réunir pendant quatre jours, le premier ministre François Legault a resserré les règles, mardi : il leur a demandé de s'en tenir à deux réunions familiales de 10 personnes maximum au cours de ces quatre jours.

Là, les Québécois ont de la misère à suivre , a déploré la chef libérale Dominique Anglade, en point de presse, mercredi matin. On est à l'Assemblée nationale, nous, et on a de la misère à suivre ce que dit le gouvernement. Il faut qu'ils clarifient leurs communications, et de manière rapide.

Même son de cloche au PQParti québécois . Ils sont venus nous dire qu'il y avait quatre jours de liberté, et trois jours après l'avis de la santé publique – qui serait l'avis scientifique sur lequel tout le monde se base –, on a déjà changé de point de vue, et puis on a déjà changé de règles! s'est exclamé son chef Paul St-Pierre Plamondon.

Le nouveau chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, regrette que le gouvernement Legault ait changé les règles du jeu moins d'une semaine après les avoir présentées. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

De son côté, le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a demandé au gouvernement Legault de penser aux travailleurs essentiels qui sont au front depuis le début de la pandémie. Car plusieurs d'entre eux devront travailler du 24 au 27 décembre et ne pourront pas se réunir avec leur famille élargie ou avec leurs amis après cette période si les consignes actuelles sont maintenues.

Qui, au Québec, mérite d'avoir quelques heures avec sa famille? C'est qui, en haut de la liste, là? Qui mérite cette compassion-là le plus? Ça ne fait aucun doute que ce sont les hommes et les femmes qui ont été en première ligne de la pandémie. Donc nous, c'est un appel à la compassion qu'on lance , a déclaré M. Nadeau-Dubois.

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a lancé « un appel à la compassion » au premier ministre Legault, mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

À la période des questions, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a affirmé qu'il fallait s'en tenir au plan .

Ce que la santé publique nous a accordé, ce n'est pas négociable, et ce n'est pas négociable parce que ça peut être dangereux pour la population. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Déjà, en janvier, nos hôpitaux sont dans des états critiques en général, a-t-il rappelé. On ne peut pas se permettre de réaugmenter le nombre d'admissions pendant la période des Fêtes.

Le ministre a toutefois reconnu que la situation était difficile pour les employés du réseau de la santé. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai moi-même plusieurs amis et même des membres de ma famille qui sont affectés par ces décisions-là , a déclaré M. Carmant, neurologue de carrière.