164 nouveaux cas en Saskatchewan, le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter

Les autorités recensent 164 nouveaux cas de COVID-19. De ce nombre, 37 se trouvent à Saskatoon, et 69, à Regina. Le nombre total de cas dans la province est de 7047, dont 3012 sont considérés comme des cas actifs.

On compte également 111 hospitalisations en Saskatchewan, dont 19 personnes sont traitées aux soins intensifs.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 3998 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 79 de plus que lors de la mise à jour de mardi.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 37 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 2042 (839)

Région de Regina : 1164 (693)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 951 (373)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 566 (128)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 1478 (655)

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 815 (295)

Le lieu d'infection de 31 cas est en attente de confirmation. Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 1494 cas

20 à 39 ans : 2490 cas

40 à 59 ans : 1883 cas

60 à 79 ans : 929 cas

80 ans et plus : 246 cas

L’âge de 5 personnes infectées est en attente de confirmation.

Le gouvernement provincial précise également que les autorités sanitaires ont réalisé 326 871 tests de dépistage du SRAS-CoV-2 depuis le début de la pandémie. Lundi, 2811 tests ont été effectués.

2800 $ d'amende pour une fête à Regina

Mardi, la police de Regina a remis une contravention de 2800 $ à une femme de 34 ans. Cette dernière avait organisé une fête où se sont rassemblées 12 personnes dans une habitation privée dimanche.

La limite provinciale est présentement de 5 personnes.