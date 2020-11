Aucune nouvelle admission dans un hôpital de London en raison de la COVID

L’University Hospital de London, en Ontario, qui est aux prises avec une éclosion de COVID-19, n’accepte plus de nouveau patient.

Les visiteurs et aidants naturels ne peuvent pas non plus se rendre au chevet d’un malade.

Jusqu’ici, 41 patients et membres du personnel ont contracté le coronavirus.

Le médecin hygiéniste de la région, le Dr Chris Mackie, a qualifié la situation d’alarmante.

Les gens qui auraient été hospitalisés à cet établissement sont maintenant envoyés à l'Hôpital Victoria, qui fait partie du même réseau.

Le Bureau de santé de Middlesex-London doit réévaluer la situation dans 48 heures.