Un centre de prélèvements sans rendez-vous à Place du Royaume

L'annonce a été faite mercredi midi via un communiqué du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ).

Le nouveau centre de prélèvements sera accessible à partir de la porte 2, près des commerces Renaud Bray et Yellow. Il sera ouvert du lundi au vendredi, de 6 h à 16 h. Le centre pourra recevoir 17 personnes dans des isoloirs.

La décision survient au lendemain du passage au niveau d’alerte maximal pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , ce qui signifie un délestage de services plus grand, afin de se concentrer sur les services jugés essentiels et urgents. Mercredi, 148 cas se sont ajoutés au bilan régional.

Depuis le début de la deuxième vague, 200 employés de l'hôpital de Chicoutimi ont reçu des diagnostics positifs à la COVID-19 ainsi que 16 usagers.

Prélèvements effectués à Place du Royaume sanguins (prise de sang) - clientèle de 14 ans et plus

urinaires (prise d’urine)

cytologiques et gynécologiques

autres types de spécimen requis par le prescripteur

L’implantation d’un centre de prélèvement à l’extérieur des murs de l’hôpital dans un espace aux dimensions requises permet la mise en place d’un système sans salle d’attente et de réinstaurer le système sans rendez-vous. Cette nouvelle offre de services permettra de mieux répondre aux besoins actuels de notre population , a expliqué Normand Brassard, directeur clinique et administratif pour la Direction de la biologie médicale.

Le communiqué rappelle que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait dû instaurer au printemps dernier la prise de rendez-vous auprès de la clientèle afin de respecter les recommandations de la santé publique et d’assurer la sécurité des usagers et du personnel des centres de prélèvements. Les mesures liées à la COVID et la prise de rendez-vous avaient occasionné une diminution du nombre de prélèvements effectués quotidiennement, en plus d'augmenter le temps d'attente pour obtenir un prélèvement.

Les prélèvements au soutien à domicile et en CLSCCentre local de services communautaires demeureront disponibles, tout comme les autres milieux qui offrent le service.

Prélèvements en milieu hospitalier

Cependant, malgré l'ouverture du nouveau centre, certains services continueront d’être offerts à même le centre actuel de l’hôpital de Chicoutimi pour les besoins du milieu hospitalier, comme par exemple en médecine de jour, pour les examens préopératoires ou pour les demandes urgentes.

Ils seront maintenus aussi pour les prélèvements qui nécessitent une supervision médicale et qui requièrent la prise de rendez-vous, comme des tests d’hyperglycémie provoquée ou encore des tests de chlorure dans la sueur.